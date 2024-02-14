Министр обороны ФРГ Писториус призвал спокойно реагировать на слова Трампа о НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о НАТО. Глава оборонного ведомства призвал относиться к его высказываниям со спокойствием. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt .

Ранее Трамп на предвыборном митинге в Южной Каролине заявил, что, во время его работы главой государства некий глава одной из стран НАТО спросил об обеспечении безопасности в случае нападения России. Трамп сообщил, что США не будут в таком случае защищать альянс, так как его члены недостаточно перечисляют средств на оборону.

По словам Писториуса, не стоит беспокоиться из-за этих слов по той причине, что Трамп даже не является кандидатом в президенты Срединных Штатов.

Ранее мы сообщали, что Писториус признал ситуацию в украинском конфликте тупиковой, но не согласился с тем, что для Украины обстоятельства складываются критически.

В недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Москва не стремится и никогда не стремилась к конфликту с НАТО. Российский лидер подчеркивал, что западные страны намеренно запугивают своих граждан мнимой угрозой со стороны РФ. В то же время Путин заявил, что Россия будет отвечать на любые угрозы.