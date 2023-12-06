Министр обороны Писториус: Германия не является союзником Украины

Берлин не является союзником Киева и не находится в какой-либо ситуации, обязывающей Германию вмешиваться в проблемы Украины с третьими странами, включая Россию, в рамках какого-либо военного альянса.

На это в беседе с телеканалом ZDF указал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы... не являемся союзником Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», — сказал глава германского оборонного ведомства.

В продолжение темы Писториус посетовал на то, что германская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить поставки военной помощи Украине в необходимых объемах и по определенным направлениям.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада. По словам же официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон достиг дна бочки» в данном вопросе.