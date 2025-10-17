Трамп сообщил, что его встреча с Путиным в Будапеште пройдет в двустороннем формате, но Зеленский будет на связи

Дональд Трамп подтвердил, что его планируемая встреча с Владимиром Путиным пройдет в узком двустороннем формате. Участие Владимира Зеленского в саммите не предполагается, хотя украинский лидер останется на связи. Об этом сообщает РБК.

Запланированные переговоры между лидерами России и США в Будапеште окончательно утвердили как двусторонние. Дональд Трамп пояснил, что формат встречи не предусматривает физического присутствия президента Украины. По словам американского лидера, Владимир Зеленский будет поддерживать дистанционную связь во время дискуссии.

Трамп отметил сложные личные отношения между Путиным и Зеленским, выразив уверенность в возможности прекращения боевых действий. Он пообещал добиться мира, который охарактеризовал столь же стабильным, как и ситуация на Ближнем Востоке. При этом американский президент не отказался от идеи трехстороннего саммита в будущем, предложив себя в роли посредника для трех глав государств.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал перспективным проект туннеля между Аляской и Россией.