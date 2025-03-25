Министр Венгрии раскрыл проблемы внешней политики Евросоюза
Сийярто: ЕС изолирован из-за разрыва связей с Россией и конфликта с США
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на серьезные внешнеполитические просчеты Евросоюза, которые привели к международной изоляции региона. Об этом пишет ТАСС.
Сийярто отметил, что Евросоюз существенно осложнил собственное положение на международной арене из-за непродуманных политических решений. Венгерский дипломат подчеркнул, что европейские политики фактически отрезали себя от ключевых мировых игроков — США, Китая, России и африканских государств.
Основная причина изоляции — навязывание политических идеологий в экономических отношениях. Сийярто отметил, что попытки увязать торговые переговоры с либеральными ценностями приводят к провалу международных соглашений.
Особенно критичной выглядит ситуация в торговой политике. За последнее время Евросоюз не смог заключить крупных экономических контрактов из-за постоянного вмешательства политической повестки в переговорный процесс. Введенные тарифы на электромобили и санкционная политика только усугубляют положение европейских стран на мировом рынке.
Венгрия, как член Евросоюза, предлагает кардинально пересмотреть подходы к международному сотрудничеству, сосредоточившись на прагматичных экономических интересах без навязывания идеологических установок.
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