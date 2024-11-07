Министра финансов Германии Линднера отправили в отставку

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер уволил с занимаемых должностей сразу трех крупных чиновников: главу минфина Кристиана Линднера, министра образования Беттину Штарк-Ватцингер и министра юстиции Марко Бушмана. Об этом в четверг, 7 ноября, пишет ТАСС.

Штайнмайер, уточняет СМИ, вручил всем свидетельства об увольнении и выразил благодарность за работу. Так, исполнять обязанности Линднера станет Йорг Кукис – статс-секретарь ведомства федканцлера ФРГ. Такие кадровые изменения вызваны, судя по всему, распадом правящей в Германии коалиции «Светофор». В частности, Шольц принял решение отправить Линднера в отставку 6 ноября из-за того, что тот внес показавшиеся властям странными предложения по инвестиционному плану.

Так, пока Роберт Хабек хотел обойти строгие немецкие правила расходов бюджета и стимулировать инвестиции, Линднер хотел снизить налоги и отменить новые правила регулирования. Ранее Мария Захарова назвала политическую систему Германии "банановой республикой".