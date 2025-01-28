Минобороны подтвердило освобождение населенного пункта Двуречная в Харьковской области

Министерство обороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Информация об этом от оборонного ведомства появилась во вторник, 28 января.

Ранее телеграм-канал «Изнанка» сообщил, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Двуречная.

Кроме того, отметили в МО, потери украинской армии за прошедшие сутки составили до 1330 человек. ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства и хранения украинских БПЛА и безэкипажных катеров.

Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 64 беспилотника самолетного типа.

В результате активных действий группировки ВС РФ «Восток» ВСУ лишились 115 своих солдат, а также танка. От слаженной работы группировок ВС России «Север» и «Днепр» украинская армия потеряла около 65 военнослужащих.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Западное в Харьковской области.