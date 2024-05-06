Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль ВС России населенного пункта Котляровка в Харьковской области.

Отмечается, что в освобождении поселка участвовали бойцы группировки «Запад», которые также улучшили положение по переднему краю.

Силами подразделения группировки войск «Центр» был взят также под контроль населенный пункт Соловьев, расположенный в ДНР.

Освобождение Котляровки создает дополнительные трудности для ВСУ в отношении ситуации в Кисловке, которая находится в нескольких километрах к северу. При вытеснении противника из обеих этих деревень, российским войскам будет открыт доступ к Ивановке с южного направления. Продвижение в этом направлении сокращает для украинских солдат расположенный на левом берегу реки Оскол плацдарм к востоку от Купянска.

При освобождении Соловьево обеспечивается защита Очеретинского выступа от ударов с фланга. Это позволяет российским войскам расширить свою позицию, захваченную после успешного прорыва на Очеретинские высоты.

5 мая мы сообщали, что ВС РФ взяли под контроль Очеретино в ДНР. Мы также сообщали, что силы Черноморского флота ВМФ РФ уничтожили пять украинских морских дронов у берегов Крыма уничтожили пять украинских морских дронов.