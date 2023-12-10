Минобороны РФ сообщило об ударах по пунктам дислокации ВСУ

Офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации бригад ВСУ. Об этом представитель Минобороны рассказал РИА Новости . По его словам, оперативно-тактическая авиация группировки российских войск «Запад» нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по объектам.

По словам Шепелявцева, всего были разгромлены пять бригад украинской армии– 21-я, 30-я, 41-я, 60-я механизированная и 68-я егерская бригады, а также подразделения территориальной обороны. Он подчеркнул, что удары были нанесены в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Стельмаховка, Першетравневое, Песчаная и Петропавловка.

Ранее мы сообщали, ВС РФ применили в зоне проведения специальной военной операции модернизированные вертолеты Ка-52М. РИА Новости отметили, что воздушное судно было применено на Донецком направлении.

1 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала так называемого «контрнаступа». По словам главы оборонного ведомства, украинская армия лишилась больше 125 тысяч своих солдат, а также 16 тысяч единиц военной техники, в том числе западной.