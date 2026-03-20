«Нечестная игра»: Набиуллина обвинила власти в нарушении конкуренции из-за белых списков

На пресс-конференции после заседания по ключевой ставке она назвала вопиющим нарушением конкуренции тот факт, что в перечень важных сервисов, доступных даже при отключении мобильного интернета, попали только три банка. По мнению регулятора, так быть не должно.

В «белый список» Минцифры на сегодня включены всего 3 банка. Остальные кредитные организации, имеющие лицензию, в нем отсутствуют. Набиуллина подчеркнула, что такое положение дает избранным игрокам несправедливое преимущество. Клиенты «непопадающих» банков в случае ограничений связи могут лишиться доступа к своим счетам, тогда как клиенты трех счастливчиков продолжат пользоваться услугами. Это, по словам главы ЦБ, противоречит принципу добросовестной равной конкуренции.

Регулятор настаивает, что в перечень должны войти все банки без исключения. В противном случае возникает риск монополизации рынка и избирательной поддержки, которая ничем не обоснована. Ранее депутаты от КПРФ уже требовали от Минцифры раскрыть критерии попадания в список, указывая, что малый и средний бизнес, не включенный в него, оказывается в заведомо проигрышной позиции.

