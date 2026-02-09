Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер официально выразил сомнение в достоверности сведений, озвученных президентом Украины Владимиром Зеленским относительно согласованных с Вашингтоном сроков прекращения боевых действий. Об этом пишет The Guaridan.

Дипломат подчеркнул, что ранее упомянутый украинским лидером сценарий завершения конфликта к июню текущего года не является инициативой или официальной позицией американской стороны. По словам Уитакера, Соединенные Штаты стремятся к скорейшему установлению мира, однако установление жестких календарных рамок в текущих условиях представляется крайне рискованным и неоправданным шагом.

Представитель Альянса отметил, что конфликт должен быть исчерпан сразу после того, как будет подготовлено и согласовано жизнеспособное мирное соглашение. Уитакер указал на опасность фиксации конкретных дат в дипломатическом процессе, поскольку реальный прогресс зависит от готовности к диалогу обеих сторон.

Постпред резюмировал, что финальное решение потребует участия и России, и Украины, а искусственное ускорение процесса без учета готовности фундамента для договора не принесет долгосрочного результата. Вашингтон при этом сохраняет намерение способствовать деэскалации ситуации в максимально короткие сроки, но без привязки к конкретным месяцам.

Ранее США оставили без ответа все инициативы Москвы по продлению или созданию новой рамки для Договора о СНВ.