Прямой диалог между военными: почему генералы России и США экстренно встретились в ОАЭ

Россия и США возобновляют прямой диалог на высоком уровне между военными ведомствами. Соответствующая договоренность достигнута на встрече в Абу-Даби, сообщает Associated Press со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США. Решение о восстановлении контактов принято для координации действий на фоне обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Итогом переговоров в ОАЭ стала встреча генерала Алексуса Гринкевича с высокопоставленными российскими и украинскими военными чинами. В заявлении американской стороны подчеркивается, что новый канал обеспечит стабильный контакт для предотвращения инцидентов. Это первый случай восстановления взаимодействия такого уровня с 2021 года.

Переговоры проходят при посредничестве США и включают обсуждение условий прекращения огня. Представители Белого дома называют создание канала связи важным шагом для снижения рисков в зоне конфликта. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, дипломатическая активность в Абу-Даби указывает на попытки сторон выработать параметры будущего мирного соглашения. Прямая линия между генералами станет инструментом экстренной связи в критических ситуациях.



