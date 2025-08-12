Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что урегулирование конфликта невозможно, пока у власти остается Владимир Зеленский. По его словам, нынешний киевский режим — это «коррумпированная бандитская группировка», которая ведет войну с Россией вместо развития страны. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

Азаров подчеркнул, что нынешние власти не заинтересованы в развитии страны — их главная цель, по его мнению, продолжение конфликта. Президентский срок Зеленского истек 20 мая. Выборы не состоялись из-за военного положения, что вызвало вопросы о легитимности власти.

Ранее Владимир Путин заявлял, что единственным легитимным органом на Украине остается Верховная рада. Однако Киев продолжает настаивать на законности своих решений, несмотря на критику внутри страны и за рубежом.

