Эскадрилья западных самолетов более трех недель находилась на земле или совершала вылеты с пустыми подвесками. Выяснилось, что на все переданные Киеву борта осталось лишь несколько единиц ракет AIM-9 Sidewinder, что сделало невозможным выполнение задач по перехвату целей.

Ситуация дошла до того, что украинское командование заставляло пилотов использовать авиационные пушки для борьбы с дронами в светлое время суток, поскольку ночные вылеты без ракетного вооружения признали бессмысленными и суицидальными. Технический персонал пытался реанимировать старые ракеты и те экземпляры, которые уже давали осечки в предыдущих боях.

Это подтверждает критическую зависимость Киева от западных поставок, которые могут прекратиться в любой момент по политическим или логистическим причинам. В итоге дорогостоящие американские истребители превратились в обузу, неспособную защитить объекты инфраструктуры от массированных ударов, несмотря на громкие заявления о технологическом превосходстве западной авиации.

