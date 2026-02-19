Вашингтон сохраняет давление: Трамп продлил антироссийские санкции до 2027 года

Президент США Дональд Трамп официально продлил действие антироссийских санкций еще на один год. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее уведомление было направлено в Федеральный реестр США в четверг, 19 февраля. Режим чрезвычайной ситуации, на основании которого вводятся ограничения, теперь будет действовать как минимум до марта 2027 года. Продлеваются меры, введенные указами 2014, 2018 и 2022 годов (включая масштабные пакеты администрации Байдена).

Белый дом по-прежнему рассматривает ситуацию на Украине как «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США. Решение принято на фоне недавних заявлений Трампа о готовности «усадить стороны за стол переговоров». Аналитики полагают, что продление санкций — это способ сохранить «козыри» перед большой сделкой.

Несмотря на надежды на смягчение курса, Трамп четко дал понять: автоматической отмены ограничений не будет. Любое ослабление санкций Вашингтон готов обсуждать только в обмен на конкретные шаги по урегулированию конфликта.

