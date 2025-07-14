МИД России резко раскритиковал заявление генсека НАТО Марка Рютте, назвавшего российского переговорщика «историком». В ведомстве подчеркнули, что подобные ошибки лишь подтверждают некомпетентность Альянса. Об этом сообщил РБК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в ходе пресс-конференции с Дональдом Трампом заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта с российской стороны участвовал «историк».

Речь шла о помощнике президента Владимире Мединском — докторе исторических наук, бывшем министре культуры и опытном переговорщике. Захарова назвала слова Рютте «абракадаброй», подчеркнув, что незнание истории и невнимательность представителей НАТО уже привели к трагическим последствиям.

При этом она обратила внимание на состав украинской делегации, которую возглавлял министр обороны Рустем Умеров, не имеющий военного опыта.

Ранее Захарова жестко осудила публикацию посольства Германии в Москве.