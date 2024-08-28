В Министерстве иностранных дел (МИД) Молдавии сообщили, что не принимали участие в вывозе с территории Украины биоматериалов в интересах США. Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического ведомства.

В сообщении отмечается, что целью этой информации является дискредитирование властей Молдавии, а также «европейского пути» республики.

«Эта информация — чистая выдумка. Республика Молдова присоединилась ко всем международным нормам против распространения биологического оружия и строго соблюдает их», — говорится в заявлении.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны РФ Игорь Кириллов обнародовал данные, согласно которым Кишинев участвовал в перевозке биологических материалов из Украины в качестве транзитной страны. По информации Кириллова, отправителем таких материалов являлся украинский Центр общественного здоровья.

В американские лаборатории, по словам представителя Минобороны, поступали образцы тканей и крови человека.

Как отметил ранее депутат нижней палаты парламента Амир Хамитов, ключевыми выгодоприобретателями при получении биоматериалов из Украины являются американские фармацевтические компании, связанные с Пентагоном.