Ухнаагийн Хурэлсух, президент Монголии, прибыл в российскую столицу, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы.

Кадры, транслируемые телеканалом РЕН ТВ, зафиксировали момент выхода Хурэлсуха из самолета. У трапа монгольского президента приветствовала официальная российская делегация.

Недавно в ФРГ призвали нового канцлера Фридриха Мерца проявить мужество и отправиться в Москву 9 мая.

Ранее сообщалось, что на параде в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать внук президента Пятой Французской республики Шарля де Голля.