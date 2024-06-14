Моряк получил тяжелое ранение после обстрела украинского судна хуситами

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали три коммерческих судна в Аденском заливе, на одном из которых начался пожар. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Он заявил, что атакам подверглись судна Verbena, SeaGuardian и Athina. По ним были выпущены ракеты и беспилотные летательные аппараты.

На судне Verbena, шедшем под флагом Палау, в результате обстрела возник пожар. Сам сухогруз принадлежит Украине, а эксплуатируется Польшей.

Как позже сообщило Центральное командование ВС США, сухогруз был поражен двумя ракетами. С пожаром на нем продолжает бороться экипаж. Кроме того, тяжелое ранение получил один из моряков.

Подобные инциденты в Красном море начали происходить после обострения ситуации в секторе Газа в октябре 2023-го года. Тогда движение ХАМАС обстреляло территорию Израиля, выпустив по ней порядка пяти тысяч ракет. В ответ на это власти израильского государства объявили о проведении наземной операции в палестинском анклаве, которая продолжается там сейчас.

Движение «Ансар Аллах», поддерживающее в этом конфликте Палестину и ХАМАС тогда же предупредило, что будет обстреливать Израиль. Кроме того, представители группировки предупредили об атаках на суда, которые будут проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Накануне военные США подтвердили повреждение двух судов ракетной атакой хуситов в Аденском заливе. Всего с ноября 2023-го года под обстрелы хуситов попали десятки гражданских судов в Красном море.

Ранее мы сообщали, что ХАМАС освободил несколько заложников из сектора Газа, среди которых оказался один гражданин России.