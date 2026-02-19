Морская экспансия Анкары: Эрдоган объявил о начале строительства турецких авианосцев

Турция готовится войти в элитный клуб стран, способных самостоятельно строить авианосцы. Об этом сообщает Mondiara.

Выступая на ифтаре в первый день священного месяца Рамадан, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна достигла этапа, когда готова удовлетворять свои потребности в самых сложных видах вооружения. Вслед за успехами в производстве беспилотников, ракет и танков, приоритетом Анкары становятся авианосцы и боевые истребители пятого поколения.

Эрдоган подчеркнул, что текущий уровень ВПК — результат планомерной работы последних десятилетий и веры в национальные инженерные кадры. По словам президента, Турция уже сейчас самостоятельно закрывает потребности во многих областях обороны, но авианосцы станут «венцом» этой стратегии.

Аналитики отмечают, что проект турецкого авианосца, вероятно, станет развитием концепции десантного корабля TCG Anadolu, но с возможностью базирования более тяжелой авиации и новых ударных БПЛА палубного базирования.

