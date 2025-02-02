Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, обратилась к Организации Объединённых Наций и Совету Европы с призывом выразить осуждение в связи с ракетной атакой украинских военных на интернат в Судже, расположенном в Курской области. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

В субботу, 1 февраля, вечером Вооружённые силы Украины совершили военное преступление, нанеся ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Цель этой провокации — отвлечь внимание мировой общественности от жестоких действий, которые были совершены киевским режимом в населённом пункте Русское Поречное Курской области, как отметили в Министерстве обороны России.

Москалькова подчеркнула, что атака на гражданский объект — это деяние, которое не может быть оправдано. Она выразила уверенность в том, что виновные в нападении понесут заслуженное наказание.

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, Председателю комитета ООН по правам человека, Директору БДИПЧ ОБСЕ, Генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности», — написала Москалькова.

Она считает, что если эти организации действительно заботятся о правах человека, то они не могут просто игнорировать ситуацию.

Об ударе ВСУ по школе-интернату в Судже также сообщил военкор Александр Коц. Он добавил, что Киев сейчас пытается возложить ответственность за произошедший удар на Россию. Коц подчеркнул, киевский режим это сделал, чтобы отвлечь мировую общественность от зверств боевиков в Русском Поречном под Курском.

Ранее сообщалось, что российские бойцы пообещали отомстить Киеву за удар «Himars» по школе в Судже.