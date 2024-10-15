Москва обвинила Сеул в подрыве стабильности на Корейском полуострове

По мнению высокопоставленных представителей российского МИДа, эти шаги носят провокационный характер и могут привести к дестабилизации ситуации в регионе. Официальная Москва призывает к сдержанности и прекращению эскалации напряженности. Об этом пишет ТАСС.

В свете последних событий особую актуальность приобретает вопрос о потенциальной военной поддержке КНДР со стороны России в случае возникновения конфликта. Российские дипломаты ссылаются на недавно подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Этот документ, подписанный в Пхеньяне в июне 2024 года, предусматривает взаимную поддержку сторон, включая военную помощь, в случае агрессии против одной из них. Договор основывается на принципах взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.

Согласно положениям договора, в случае непосредственной угрозы вооруженной агрессии стороны обязуются провести срочные консультации для координации своих действий. При фактическом нападении на одну из сторон, другая обязуется оказать немедленную военную и иную помощь всеми доступными средствами, в соответствии с Уставом ООН и национальным законодательством обеих стран.

Эксперты отмечают, что ратификация этого договора может существенно изменить баланс сил в регионе и повлиять на глобальную стратегическую стабильность.

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