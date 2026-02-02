Москва озвучила условия для «оздоровления отношений» с США

Россия передала Соединенным Штатам конкретные предложения по устранению барьеров на пути к нормализации двусторонних отношений. Среди них — возобновление прямого авиасообщения и возврат конфискованной российской дипломатической собственности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как следует из ответов МИД России по итогам 2025 года, Москва готова к восстановлению отношений на равноправной основе. В ведомстве заявили, что в случае позитивных шагов со стороны Вашингтона «перед американцами откроются весьма перспективные и выигрышные, прежде всего, для них самих горизонты сотрудничества». В их числе — сотрудничество в сфере углеводородов, критически важных минералов, Арктики, искусственного интеллекта и космоса.

Замминистра Сергей Рябков сообщал, что стороны ведут закрытый диалог по так называемым раздражителям. В США находятся семь арестованных объектов российской дипсобственности, включая консульства в Сиэтле и Сан-Франциско и поместье Килленуорт.

Ранее Москва предупредила, что военные объекты Запада на Украине неприемлемы.