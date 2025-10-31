«Можем бахнуть»: Лукашенко подтвердил выход «Орешника» на боевое дежурство в декабре
Лукашенко подтвердил скорое появление «Орешника» в войсках Белоруссии
Фото: [Медиасток.рф]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» в декабре встанет на боевое дежурство. Свое решение он объяснил необходимостью демонстрации силы для сдерживания потенциальных противников. Об этом сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область заявил о планах поставить новый ракетный комплекс на боевое дежурство уже в следующем месяце. Он подчеркнул, что это оружие является серьезным аргументом в диалоге с оппонентами.
Белорусский лидер объяснил, что решение о возможном применении комплекса будет приниматься совместно с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко призвал не провоцировать конфликт, проведя параллели с событиями на Донбассе, где, по его словам, притесняли русскоязычное население.
