Муфтият Дагестана решил запретить ношение никаба

В Дагестане могут запретить ношение никаба. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил муфтий региона Ахмед Абдулаев на встрече с представителями институтов гражданского общества.

Он подчеркнул, что, если мужчина не хочет показывать лицо своей жены людям, тогда ее стоит оставлять дома. Слова Абдулаева приводят РИА Новости.

«Сегодня вечером (1 июля. — Прим. ред.) или завтра (2 июля. — Прим. ред.), на днях, фетва будет, решение шариатское о запрете», — сказал муфтий.

Он также добавил, что отменять решение о запрете на ношение никаба в республике никто не будет, поскольку в регионе еще не установились мир и спокойствие.

Ранее о том, что в России на законодательном уровне нужно отменить ношение никаба, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

На это заявление ответил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Никаб представляет собой традиционную одежду, покрывающую лицо и тело женщины, но оставляющую открытыми глаза. Никаб носится в некоторых странах, где мусульмане исповедуют салафизм или ваххабизм, а также салафисты. Носят никаб женщины, исповедующие суннитский ислам.