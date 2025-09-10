МВД Польши: страна откроет границу с Белоруссией при условии, ликвидации «угрозы для поляков»
МВД Польши назвало условие открытия границы с Белоруссией
Польша откроет границу с Белоруссией только при полной уверенности в отсутствии угроз для своих граждан. Такое условие озвучил глава МВД республики Марчин Кервиньский. Об этом сообщает РБК.
Польские власти готовы возобновить работу пограничных переходов с Белоруссией исключительно после получения стопроцентных гарантий безопасности. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский подчеркнул, что решение о закрытии границы с 12 сентября, было вынужденной мерой.
Поводом для жесткого шага стали масштабные учения «Запад-2025», проходящие на территории Белоруссии. Польская сторона рассматривает их как потенциальный фактор дестабилизации обстановки у своих рубежей.
В настоящее время из шести пунктов пропуска функционируют лишь два — «Козловичи» и «Брест». На остальных КПП движение полностью парализовано.
Ранее сообщалось о том, что минобороны России предложило Польше консультации по инциденту с дронами.