«Мы договорились отлично»: Дональд Трамп заявил о почти полном отказе Индии от российской нефти

Дональд Трамп сообщил о кардинальном изменении в энергетической политике Индии. По словам американского лидера, Нью-Дели практически полностью прекратил закупать российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что индийские компании в основном прекратили покупать нефть у России. Он сообщил об этом журналистам в Белом доме, комментируя ход своих переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по торговым вопросам, которые, по его словам, идут отлично.

Трамп отметил, что Моди является его другом и пригласил его с визитом в Индию. Американский президент пообещал, что такая поездка состоится, возможно, уже в 2026 году.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала конфликта в Украине, активно пользуясь предлагаемыми скидками. В августе США ввели против Индии дополнительные пошлины в размере 25%, связав это именно с закупками российской нефти. Позже тарифы на некоторые индийские товары были повышены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

Ранее сообщалось о том, что пресс-конференцию Трампа остановили из-за обморока.