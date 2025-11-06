Акции упали вслед за директором «Оземпика»: пресс-конференцию Трампа остановили из-за обморока

Публичное выступление Дональда Трампа в Овальном кабинете было экстренно прервано. Причиной стал инцидент с топ менеджером фармацевтического гиганта Novo Nordisk, который внезапно потерял сознание, находясь прямо за спиной президента США. Об этом сообщает Fox News.

Плановое мероприятие с участием руководителей ведущих фармацевтических компаний в Белом доме приняло неожиданный оборот. Во время выступления Дональда Трампа Гордон Финдли, один из высокопоставленных руководителей датской компании Novo Nordisk, стоявший в числе других участников позади президента, внезапно потерял сознание и упал на пол.

Телевизионная трансляция мероприятия, которую вел канал Fox News, была немедленно прервана. Дональд Трамп отреагировал на происшествие моментально, поднявшись со своего места за знаменитым столом в Овальном кабинете. К потерявшему сознание мужчине незамедлительно бросился дежурный врач, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь.

Позже официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала ситуацию. Она заявила, что с руководителем фармацевтической компании все в порядке. Однако какие-либо подробности о причинах внезапного обморока представлены не были.

