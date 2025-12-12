В Кремле прямо заявили о подозрениях, что Владимир Зеленский пытается заблокировать мирный процесс. По мнению Москвы, его цель — наполнить американский план заведомо неприемлемыми для России пунктами. Об этом сообщил ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл оценку Кремля текущих дипломатических маневров вокруг Украины. Он заявил, что истинная цель поездок Владимира Зеленского по европейским столицам — не поиск компромисса, а попытка «сорвать мирный процесс». Конкретно, как полагают в Москве, Киев стремится внести в разрабатываемые США документы по мирному урегулированию такие предложения, которые Россия заведомо не сможет принять.

Ушаков подтвердил, что Вашингтон действительно ведет работу над некими бумагами, консультируясь при этом с украинской стороной и ключевыми европейскими партнерами. Однако самих этих документов, прошедших правку союзниками Киева, российская сторона пока не видела. При этом в Кремле почти не сомневаются, что вносимые Европой и Украиной замечания будут носить негативный, с точки зрения Москвы, характер.

Ранее Келлог заявил, что для мира по Украине осталось решить вопросы ДНР и ЗАЭС.