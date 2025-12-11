«Мы слышим голоса протестующих». Кабимин Болгарии подает в отставку: что будет с бюджетом в евро?

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил об отставке своего правительства. Решение принято на фоне массовых акций протеста и перед ключевым голосованием в парламенте. Об этом сообщает ТАСС.

Кабинет министров Болгарии во главе с Росеном Желязковым решил уйти в отставку. Правительство, начавшее работу в январе 2025 года, сделало этот шаг до запланированного в парламенте голосования по вопросу доверия. Премьер пояснил, что коалиция была уверена в поддержке депутатов, но предпочла прислушаться к требованию улиц.

Желязков отметил, что отставка стала ответом на энергию гражданских протестов, охвативших страну. Он призвал оппозиционные силы обеспечить плавный переход власти и гарантировать принятие государственного бюджета на 2026 год. Этот бюджет станет первым, который Болгария планирует утвердить уже в евро — страна готовится к переходу на единую европейскую валюту.

