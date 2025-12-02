«Мы знаем, где живут плохие люди»: Трамп заявил о готовности США наносить удары по наземным целям в Латинской Америке

Администрация Дональда Трампа готова перевести борьбу с международными наркокартелями на новый уровень. Президент США заявил о скором начале авиаударов по наземной инфраструктуре наркомафии в странах Латинской Америки. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом намерен атаковать наркокартели не только в море, но и на их собственной территории. Дональд Трамп подтвердил, что американские военные получат разрешение наносить удары по наземным целям — лабораториям, логистическим маршрутам и базам — в латиноамериканском регионе.

Обосновывая это решение, президент США привел шокирующую статистику, возложив ответственность за гибель более 200 тысяч человек в прошлом году именно на организаторов наркотрафика. По словам Трампа, текущие операции на море уже показали эффективность, снизив уровень насилия, и теперь стратегия будет расширена.

Ключевым аргументом стало заявление о том, что американские спецслужбы располагают всей необходимой разведывательной информацией. Они отследили цепочки поставок, места проживания лидеров преступных группировок и расположение их объектов, что делает наземные цели уязвимыми для высокоточного оружия.

