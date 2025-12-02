Такие деньги и воровать легче: Трамп заявил, что Украина получила значительную часть помощи от США наличными деньгами

Президент США Дональд Трамп в резкой форме раскритиковал объемы и способ финансовой поддержки Украины. По его словам, Вашингтон перечислил Киеву сотни миллиардов долларов, причем значительная часть этой помощи была предоставлена в виде наличных денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп, выступая на заседании кабинета министров, обрушился с критикой на политику администрации Джо Байдена в отношении Украины. Американский лидер заявил, что его администрация прекратила финансовое участие в конфликте, тогда как при Байдене было выделено около $350 млрд.

Трамп назвал эту сумму колоссальной и подчеркнул, что деньги распределялись с необычайной легкостью. Особое внимание он уделил форме предоставления средств. По словам республиканца, львиная доля помощи поступила не в виде строго контролируемых поставок вооружения или товаров, а как прямые денежные переводы, в том числе и наличными.

