На детских соревнованиях по самбо в Мелитополе случайно выстрелили из гранатомета

В спортивной школе в Мелитополе во время детских соревнований по самбо прозвучал взрыв. Инцидент произошел 18 февраля. По информации Mash Донбасс, кто-то из зрителей пронес в помещение гранатомет и случайно произвел из него выстрел.

Момент выстрела попал на камеру. По данным источника, шесть человек получили травмы. Госпитализация не потребовалась.

До выяснения обстоятельств случившегося людей эвакуировали из здания. Как сообщал Mash Донбасс, инцидент произошел в ДЮСШ №3. В турнире участвовали самбисты из Луганска.

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