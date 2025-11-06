На дипломатическом фронте тихий ажиотаж: Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании украинского кризиса

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о наличии прогресса в урегулировании украинского конфликта, отметив возможный прорыв в переговорном процессе. Об этом сообщает РИА Новости.

На Американском бизнес-форуме в Майами специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о достижении определенного прогресса в урегулировании украинского конфликта. Он сообщил, что чувствует возможность прорыва в переговорном процессе, но при этом подчеркнул сложность самого конфликта.

По словам Уиткоффа, хотя определенные позитивные сдвиги уже наблюдаются, ситуация остается сложной и требует дальнейших усилий. Заявление прозвучало в ходе комментариев о текущих усилиях по урегулированию кризиса.

