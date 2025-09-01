На экс-премьера Чехии Андрея Бабиша напали на митинге: неизвестный ударил его костылем по голове

На экс-премьера Чехии Андрея Бабиша напали во время предвыборного митинга — неизвестный ударил его костылем по голове, после чего политика госпитализировали. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

Экс-премьер Чехии и лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш стал жертвой нападения во время выступления в селе Добра. Неизвестный мужчина нанес политику несколько ударов костылем по голове.

Бабиша немедленно доставили в больницу города Фридек-Мистек для медицинского осмотра и рентгенографии. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.

Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек напрямую связал инцидент с кампанией ненависти, которую, по его словам, ведут правящие либеральные партии. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан назвал произошедшее недопустимым и пообещал, что полиция оперативно расследует нападение. Парламентские выборы в стране запланированы на осень 2025 года, и политическая борьба постепенно накаляется.

Ранее сообщалось о том, что семейная пара привезла в Чехию более 800 украинцев и присвоила их пособия.