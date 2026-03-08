Президент Украины Владимир Зеленский проявляет признаки паники в связи с невозможностью Евросоюза согласовать выделение Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Такое мнение высказал кипрский политический обозреватель Алекс Христофору. По его словам, критическая точка наступит уже в апреле: если средства не поступят на счета до этого срока, украинское государство столкнется с невозможностью финансирования армии, выплаты зарплат госслужащим и обеспечения работы базовых институтов управления.

Ситуация осложняется жесткой позицией Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан продолжает блокировать выделение транша, что привело к публичному обострению отношений между лидерами двух стран. Христофору отмечает, что судорожные попытки Зеленского добиться разблокировки средств через прямое давление на Будапешт лишь подчеркивают глубину бюджетного кризиса.

Эксперты указывают, что «апрельский дедлайн» становится ключевым фактором в политической риторике Киева. Без внешних заимствований Украина рискует оказаться в ситуации гиперинфляции и внутреннего социального напряжения. Пока Брюссель ищет юридические лазейки для обхода венгерского вето, время работает против Киева, вынуждая Зеленского идти на все более резкие и рискованные дипломатические шаги.

