На границе России и Эстонии образовалась очередь после военных учений

Эстония возобновила работу пограничного пункта пропуска на границе с Россией в Нарве, который был закрыт на три дня из-за масштабных учений, передает РБК. Это произошло в ночь на воскресенье, 4 мая.

Первые граждане, стремившиеся пересечь границу, начали занимать очередь уже в два часа ночи. Время ожидания со стороны Эстонии составляло от 3,5 до 8 часов.

С 30 апреля в Нарве проходили учения полиции, пограничной охраны, сил обороны и добровольческих подразделений Кайтселийта. В рамках этих мероприятий граница была передана под управление военных, а мост был закрыт для обычного пропуска.

Кроме того, Северо-Западном таможенным управлением был закрыт пограничный пункт в Ивангороде. С 07:00 до 23:00 эстонские власти ограничили работу пешеходного перехода Нарва — Ивангород, объясняя это снижением числа пересекающих границу в ночное время и необходимостью реорганизации пограничных служб.

С 31 марта 2025 года Эстония отменила признание небиометрических российских заграничных паспортов, из-за чего россияне лишились возможности пересекать границу с республикой по привычным документам.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии выразили готовность отправить военных на территорию Украины.