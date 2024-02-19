На Крымском мосту восстановили движение

На Крымском мосту восстановлено движение автомобильного транспорта, говорится в сообщении канала об оперативной обстановке на мосту.

Ранее мы сообщали, что на нем временно ограничен проезд с 10:52 по московскому времени. Движение по нему перекрывалось второй раз за день. Ограничения в среднем действовали 15 минут.

По какой причине движение по мосту было перекрыто, не уточнялось.

Контроль на Крымском мосту ужесточился после теракта, который произошел 8 октября 2022 года. Тогда взрывное устройство было заложено в грузовик, следовавший из Краснодарского края. Во время движения по мосту устройство сдетонировало, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.

Второй теракт ВСУ совершили летом 2023 года. Тогда Крымский мост пытались повредить с помощью надводных беспилотников.

Ранее мы также сообщали, что в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Тревога вводится в случае, если противник занял ударные позиции по населенному пункту, который находится в зоне атаки.