На пороге большой войны: Израиль перевел экстренные службы в режим высшей готовности из-за угрозы удара США по Ирану

Власти Израиля привели экстренные службы и Командование тыла в состояние наивысшей оборонительной готовности. Причина — высокая вероятность нанесения США широкомасштабного удара по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает Ynet.

Источники сообщают, что Дональд Трамп намерен отдать приказ об атаке в кратчайшие сроки. Для усиления давления в регион направлен второй авианосец — USS Gerald R. Ford. ЦАХАЛ допускает, что Тегеран ответит ракетным ударом по израильской территории, даже если Иерусалим официально не поддержит операцию США. Переговоры в Омане 6 февраля не принесли результата. Вашингтон требует полного отказа от ядерного оружия и ракетной программы, считая, что Тегеран лишь тянет время.

Ситуация накалена до предела: эксперты полагают, что операция может начаться «быстрее, чем это заметит общественность». Пока Трамп называет наращивание сил «прекрасной армадой», израильские силовики готовят гражданскую инфраструктуру к худшему сценарию.

Ранее инсайдеры сообщили о 90% вероятности военной операции США против Ирана.