«На свои нужды средства найдутся». Рада утроила депутатские выплаты: за чей счет «пир во время войны»?

Верховная рада Украины утвердила проект государственного бюджета на 2026 год, который предполагает увеличение компенсационных выплат народным депутатам в три раза. Решение принято на фоне рекордного дефицита бюджета, который планируют покрывать зарубежными займами. Об этом сообщает украинское СМИ.

Народные депутаты Украины с нового года будут получать существенно больше. Парламент включил в проект бюджета на 2026 год норму о трехкратном увеличении так называемой компенсационной выплаты. Теперь вместо одной месячной зарплаты каждый депутат будет получать сумму, эквивалентную трем окладам, ежемесячно и без удержания налогов. По грубым подсчетам, это около 200 тысяч гривен.

Решение выглядит особенно резонансным на фоне других цифр главного финансового документа страны. Бюджет на следующий год планируется с беспрецедентным дефицитом в $47,5 млрд, что составляет почти пятую часть всего валового внутреннего продукта Украины.

