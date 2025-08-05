На Украине начался судебный процесс над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Следующее заседание назначено на 15 августа. Об этом сообщают украинские СМИ.

Шевченковский районный суд Киева рассматривает дело против Владимира Жириновского, скончавшегося в 2022 году, и действующего министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Обвинения включают финансирование терроризма и посягательство на территориальную целостность Украины.

Этот процесс — часть масштабной кампании по заочному осуждению российских политиков. С начала 2025 года украинские суды уже вынесли приговоры более чем 40 депутатам Госдумы. Среди осужденных — известные политики, включая Владислава Третьяка и Николая Валуева.

Это не первый случай, когда Киев пытается привлечь Жириновского к ответственности. Еще в 2019 году СБУ возбудила против него уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Тогда политику вменяли финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя.

Сейчас суд продолжается, несмотря на то, что Жириновский умер два года назад. Не смотря на абсурдность суда над умершим, украинская сторона настаивает на правомерности обвинений. Следующее заседание назначено на середину августа.

Ранее сообщалось о том, что Кремль рассматривает возможность воздушного перемирия с Киевом.