На Украине объяснили провал голосования по полномочиям Зеленского

Многие украинские парламентарии не хотят, чтобы Владимир Зеленский участвовал в президентских выборах, и по этой причине голосование за продление его полномочий было провалено. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Его слова привело РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при голосовании в Верховной раде не было одобрено положение о том, что полномочия Владимира Зеленского должны быть продлены до вступления в должность нового президента Украины. Килинкаров объяснил это тем, что многие украинцы не хотят, чтобы нынешний президент участвовал в новых выборах. По этой причине вся риторика в политическом поле направлено на то, что выборы пока вовсе не нужны.

«Максимально ослабить и сделать невозможным участие Зеленского в президентских выборах. Этим занимаются все его оппоненты, которые представлены в парламенте», — указал бывший депутат.

Благодаря отклоненному положению политики хотят исключить возможность того, что Зеленский выставит свою кандидатуру на следующий срок, подчеркнул Килинкаров.

Ранее действующий депутат Верховной рады Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку. Это, по его мнению, поможет установлению мира на Украине. Также стоит выбрать нового спикера парламента и создать переговорную группу для урегулирования конфликта с Россией.