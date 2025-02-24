На Украине объяснили провал голосования по полномочиям Зеленского
Экс-депутат Килинкаров: многие в Раде не хотят участия Зеленского в выборах
Фото: [president.gov.ua]
Многие украинские парламентарии не хотят, чтобы Владимир Зеленский участвовал в президентских выборах, и по этой причине голосование за продление его полномочий было провалено. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Его слова привело РИА Новости.
Ранее сообщалось, что при голосовании в Верховной раде не было одобрено положение о том, что полномочия Владимира Зеленского должны быть продлены до вступления в должность нового президента Украины. Килинкаров объяснил это тем, что многие украинцы не хотят, чтобы нынешний президент участвовал в новых выборах. По этой причине вся риторика в политическом поле направлено на то, что выборы пока вовсе не нужны.
«Максимально ослабить и сделать невозможным участие Зеленского в президентских выборах. Этим занимаются все его оппоненты, которые представлены в парламенте», — указал бывший депутат.
Благодаря отклоненному положению политики хотят исключить возможность того, что Зеленский выставит свою кандидатуру на следующий срок, подчеркнул Килинкаров.
Ранее действующий депутат Верховной рады Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку. Это, по его мнению, поможет установлению мира на Украине. Также стоит выбрать нового спикера парламента и создать переговорную группу для урегулирования конфликта с Россией.