На Украине Зеленского призвали уйти в отставку

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Зеленского уйти в отставку для того, чтобы достигнуть мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что депутат предложить избрать спикера парламента и создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

По словам уехавшего из Украины депутата Дмитрука, его позиция остается неизменной – чтобы был достигнут мир с помощью дипломатии, есть реальная формула: Зеленский должен уйти с поста президента Украины. Препятствий, по словам Дмитрука, для этого нет.

Также политик отметил, что всех депутатов Верховной Рады нужно вернуть из заграницы и тюрем, выбрать нового спикера парламента и создать переговорную группу для урегулированию конфликта с Россией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Евросоюзе выразили поддержку действующему президенту Украины в случае отказа от проведения выборов.