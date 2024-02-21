В ходе выступления на телеканале «Рада», Лиховой резко отреагировал на статью, опубликованную в New York Times, о предполагаемом плене почти тысячи украинских военных при отступлении из Авдеевки.

Ранее эта информация появилась в американском СМИ, со ссылкой на некоторых украинских военных, которые передали журналистам данную информацию.

По словам Лихового, статья содержит слухи, которые являются «российской пропагандой» и «фейками» и не соответствуют действительности. Он отметил, что источники, на которые ссылаются в статье, не проверены, и выразил сомнение, существуют ли они вообще. Кроме того, Лиховой утверждает, что количество украинских военных, попавших в плен, не исчисляется тысячами или даже сотнями, как указано в статье, но при этом признает наличие пленных.

Такие высказывания могут быть интерпретированы как попытка дискредитировать американские СМИ в глазах украинской публики и международного сообщества, а также как часть широкой кампании информационного воздействия в условиях военного конфликта.

Ранее мы писали о том, что на Украине сразу в нескольких областях была объявлена воздушная тревога.