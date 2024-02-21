В среду, в 17:55 по московскому времени, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Вооруженным Силам Украины частях Запорожской и Херсонской областей, была объявлена воздушная тревога.

Информация об этом поступила и была обнародована на онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации.

По всей видимости, тревога вызвана ударами российских военных, наносимыми по украинской военной инфраструктуре. Атаки российских сил прицельно направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

Подобные действия со стороны России являются ответом на агрессивные действия киевского режима в отношении жителей Донбасса и других российских территорий.

Ранее мы писали о том, что премьер Украины Шмыгаль заявил, что нехватка снарядов негативно сказывается на ВСУ.