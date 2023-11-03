На Украине подтвердили, что интерес к стране ослаб из-за Израиля

Министр финансов Украины Cергей Марченко заявил, что интерес к государству действительно ослаб из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera .

Он подчеркнул, что будущее Украины зависит от помощи западных «партнеров», в том числе США.

«Наше будущее зависит от решений США. Мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Военный конфликт против России все еще продолжается, нам нужна помощь. Если бы мы потеряли американскую (поддержку – ред.), сценарий был бы радикальным. Мы хотели бы этого избежать», – заявил Марченко.

Накануне нижняя палата Конгресса США, которая состоит из республиканцев, одобрила законопроект о выделении помощи Израиля в размере 14,3 млрд долларов. В этом пакете помощи отсутствует упоминание помощи Украине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден воспользуется правом вето в случае, если конгрессмены не поддержат выделение помощи Украине. Американский президент намерен добиться выделения помощи в размере 106 млрд долларов, которая распределиться между Израилем, Украиной и Тайванем.

Издание Time накануне сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский был недоволен сентябрьской поездкой в США, потому что не получил там того внимания, которое хотел.