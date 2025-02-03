На Украине погиб 18-летний наемник из Великобритании

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине погиб 18-летний британский наемник Джеймс Уилтон, сообщило издание The Sun со ссылкой на его родственников.

Отмечается, что молодой человек участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Уилтон погиб в июле 2024 года, когда выполнял свою первую боевую миссию.

Как пишет издание, британец не имел военного опыта ранее. Он отправился в зону конфликта в возрасте 17 лет. До этого Уилтон жил в Хаддерсфилде и прошел двухлетние курсы по уходу за животными и охране земельных ресурсов.

Это уже не первый случай гибели наемников на Украине. Ранее стало известно о ликвидации латвийского наемника Эдгара Платонова в районе села Новоегоровка в ЛНР.

Также сообщалось, что другого наемника из Латвии Улдиса Волмарса суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы.

Ранее военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что иностранные наемники заменяют в ВСУ дезертиров.