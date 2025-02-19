На Украине потребовали свободу политзаключенным, которых посадил Зеленский
Украинская журналистка Панченко восхитилась критикой Трампа в адрес Зеленского
Фото: [pxhere.com]
Украинская журналистка Диана Панченко в одной из социальных сетей выразила восхищение критикой американского президента Дональда Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Панченко написала «Браво, Трамп», отметив, что за те слова Зеленский посадил тысячи журналистов, и сейчас следует освободить всех политических заключенных.
Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который собирается продолжать конфликт с Россией ради собственной выгоды.
Тем временем премьер Словакии призвал страны Евросоюза прекратить военное безумие, которое началось на Западе после диалога Путина и Трампа.