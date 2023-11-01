На Украине предрекли репрессии и возможность начала гражданской войны

Соскин заявил, что страна может оказаться на грани гражданской войны, и обвинил президента Украины, Владимира Зеленского, в репрессивных действиях и усилении своей власти за счет ослабления других органов государственной власти.

Олег Соскин утверждает, что Зеленский усилил свою власть, подчинив себе практически все органы управления в стране, что вызвало недовольство и опасения среди политических оппонентов и обывателей. Он также утверждает, что под руководством Зеленского происходят репрессии и расправы над несогласными элементами в стране.

Кроме того, Соскин выразил беспокойство относительно отсутствия успехов в контрнаступлении в конфликте с Россией. Он считает, что отсутствие заметных результатов в решении важных национальных вопросов может усилить недовольство в обществе и спровоцировать волнения.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».