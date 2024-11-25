По словам парламентария, Александра Дубинского находящегося под стражей, механизм военных поставок выглядит совершенно иначе, чем представляют официальные источники. Такое заявление он сделал через соцсети.

Дубинский утверждает, что списки запрашиваемого вооружения формируются непосредственно в администрации Белого дома. Американская сторона предварительно составляет перечень военной техники и вооружения, которые готова передать, после чего украинская сторона начинает разыгрывать театрализованное представление о критической необходимости военной поддержки.

Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивало опасность подобных поставок. Официальные представители неоднократно заявляли, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в военный конфликт. Глава МИД России неоднократно предупреждал, что любые грузы с вооружением могут быть квалифицированы как справедливые и законные мишени для российских военных.

Ранее стало известно о том, что в Хорватии назвали удары ракетами ATACMS и Storm Shadow прямым нападением на РФ.