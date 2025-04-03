На Украине заявили, что внимание СМИ переключилось на торговые войны

Глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал о том, что в поле внимания СМИ сейчас попадают лишь международные торговые войны, а не Украина. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что Сибига призвал не забывать о том, что сейчас в Европе продолжается полномасштабная война. Но почему-то, по словам политика, внимание СМИ на данный момент больше приковано ко всемирным торговым войнам.

Ранее в Раде также заявляли и о том, что повышением пошлин на импорт американский президент Дональд Трамп иницировал глобальную торговую войну, которая может привести не только к нестабильности во всем мире, но и отвлечь внимание от конфликта на Украине.

Также в НАТО уже заявляли о том, что украинский конфликт носит глобальный, а не региональный характер.